Praia da Paciência passa por revitalização em projeto ambiental

Ideia do projeto surgiu a partir da iniciativa Nossa Praia - Foto: Divulgação

A Praia da Paciência, localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, passa por uma nova fase de revitalização com o lançamento do projeto Praia Verde, uma iniciativa voltada à sustentabilidade e preservação ambiental. A ação, que começou nesta sexta-feira, 31, conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (SECIS).

O pontapé inicial do projeto incluiu o plantio de árvores nativas, limpeza da praia e uma visita técnica do secretário da SECIS, Ivan Euler, para avaliar futuras intervenções. Durante o encontro com moradores da região, Euler destacou o compromisso da prefeitura na execução das ações ao longo dos próximos 12 meses.

"A comunidade nos procurou para desenvolver um trabalho de sustentabilidade e recuperação da praia. Hoje iniciamos o projeto Praia Verde, que inclui educação ambiental para ambulantes e frequentadores, além da recuperação do manguezal, atualmente degradado. Queremos revitalizar a fauna local, trazendo de volta espécies como o guaiamu", afirmou o secretário.

Paulo Teixeira, responsável pela arborização voluntária da Praia da Paciência | Foto: Divulgação

A ideia do projeto surgiu a partir da iniciativa Nossa Praia, idealizada por Marlon Abboud, personal trainer e integrante do Conselho Comunitário Social e de Segurança do Rio Vermelho e Ondina (CCSSRVO). Segundo ele, a proposta é unir esforços para promover práticas sustentáveis de forma abrangente.

"Nosso objetivo é conscientizar moradores, trabalhadores e turistas sobre a sustentabilidade. Pretendemos recuperar o mangue, criar um sequeiro de coco para transformar o material descartado em adubo orgânico, além de oferecer projetos educacionais e esportivos", explicou Abboud.

Marlon, idealizador do projeto ambiental | Foto: Divulgação

O projeto também dá continuidade a ações sustentáveis já realizadas na região. Paulo Peixeira, esportista e responsável pela arborização voluntária da Praia da Paciência, celebrou a iniciativa, que complementa os esforços individuais que ele vem fazendo há mais de duas décadas.

"Nos anos 2000, comecei a plantar coqueiros na região, pois havia pouca vegetação entre a praia e a quadra esportiva. Hoje são mais de 60 árvores plantadas voluntariamente. Agora, conseguimos integrar natureza, pessoas e esporte, criando um espaço mais bonito e urbanizado, destacou Peixeira.