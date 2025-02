Festa de Iemanjá: previsão do tempo para 2 de fevereiro em Salvador

Nesta domingo, 02 de Fevereiro, acontece uma das mais tradicionais demonstrações de devoção e fé do calendário religioso da Bahia - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Vai chover na Festa de Iemanjá? O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) espera tempo firme com céu parcialmente nublado em Salvador, em previsão do tempo feita para o domingo, 2.

Ainda na avalição do domingo em que é homenageada a Rainha do Mar, chuvas fracas são esperadas nas regiões do Oeste, São Francisco, Chapada Diamantina e em localidades do Norte e Sudoeste da Bahia.

O Inmet ainda tem previsão do tempo de redução no volume e intensidade das chuvas em todo o centro-oeste do estado. Já no Sul baiano o tempo seguirá com céu claro ao longo do período.

A tendência para segunda-feira, 3, é de tempo com variação de nebulosidade e condições favoráveis a ocorrência de chuvas de intensidade fraca nas regiões do centro-oeste e Recôncavo Baiano.