Homem é preso ao tentar abrir porta de avião durante voo

Policiais federais prenderam homem que tentava abrir porta de avião e outros três homens por tráfico de drogas e falsificação de documento - Foto: Reprodução Policia Federal

Um brasileiro que voltava de Paris, na França, foi preso, na quarta-feira, 26, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, horas após tentar abrir a porta do avião. Foi o comandante da aeronave quem acionou a Polícia Federal. O homem voltou ao Brasil depois de ter a entrada na França negada pela imigração.

O brasileiro precisou ser contido pela tripulação e por alguns passageiros e ficou algemado ao assento até o pouso e a chegada dos agentes da polícia federal. Foi instaurado inquérito policial pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Outras três situações também foram registradas no Aeroporto de Cumbica, no mesmo dia. O primeiro caso foi de um brasileiro, de 20 anos, preso após ser flagrado com mais de um quilo de cocaína fixados às suas coxas. A intensão dele era embarcar em voo para a França.

Um homem da Suécia, que pretendia embarcar em um voo para Portugal com conexão posterior na França, foi detido com transportando mais de sete quilos de cocaína. A drogas estava escondidas em embalagens para lençóis e bolsas. Nos casos de tráfico de drogas, os materiais ilícitos foram descobertos por cães farejadores, aparelhos de raios x, espectrômetro de massa e escâner corporal, junto aos pórticos migratórios.

A último situação resultou na prisão de um homem, de 26 anos, da República Dominicana. Ele foi detido ao apresentar passaporte peruano falso. Autuado por falsificação, ele já tinha tentado ingressar na Itália, com o mesmo documento.