Irmãos tentam assaltar policial civil à paisana e são mortos a tiros

ARRAIAL DO RETIRO

Irmãos foram mortos na Rua Direta do Arraial do Retiro - Foto: Reprodução Google Maps

Os irmãos Danilo Alcântara Santos e Cauan Alcântara Santos foram mortos, na noite do sábado, 29, na Rua Direta do Arraial do Retiro, durante uma tentativa de roubo. Segundo informações de uma fonte policial da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Narandiba), a dupla foi morta por um policial civil à paisana, que reagiu a ação criminosa.

“A situação ocorreu na entrada do bairro de Arraial do Retiro, próximo ao Hotel Extasy. Segundo informações, foi um policial civil, mas não se sabe o nome nem a lotação dele”, afirmou a fonte.

Em nota, o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar (DCS) confirmou que guarnições da 23ª CIPM foram acionadas para “atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Direita do Arraial, no Cabula. No local, os policiais identificaram que dois homens foram feridos por disparos de arma de fogo e não resistiram aos ferimentos”.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) para passar por perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e, até a publicação desta matéria, permaneciam aguardando liberação de familiares.

O Portal A TARDE procurou a Polícia Civil, mas foi informado pela assessoria de comunicação do órgão que "Até o momento, não há registro de homicídio no Arraial do Retiro".