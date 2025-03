Homem é assassinado a tiros em via pública no Largo do Tanque

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia - Foto: Ilustrativa

Um homem morreu após ser atingido com disparos de arma de fogo no bairro do Largo do Tanque, em Salvador, na madrugada deste domingo, 22. A vítima não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 37ª CIPM foram acionadas após o crime e encontraram a vítima já sem vida. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso para identificar a autoria e a motivação do homicídio.