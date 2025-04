Salvador vai ficar sem ônibus? Sindicato dos Rodoviários explica

Rodoviários reivindicam condições de trabalho e reajuste salarial - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia realizou uma assembleia e fechou a Estação da Lapa nesta quinta-feira, 10, para reivindicar demandas da categoria, como condições de trabalho e reajuste salarial. De acordo com Daniel Mota, diretor do Sindicato dos Rodoviários, se as negociações não avançarem, a capital baiana pode ficar sem o serviço de transporte público.

Daniel afirmou que logo na primeira rodada de negociação, que aconteceu nesta quarta-feira, 9, o representante dos patrões negou todas as pautas de reivindicações, inclusive o reajuste salarial: “Além de não ter avançado, as empresas ainda insistem em usar o celular da gente para fazer a escala da empresa".

| Foto: José Simões/Ag A TARDE

O diretor ainda criticou a gestão das empresas, alegando que os rodoviários não têm tempo para fazer pausas adequadas, como lanchar ou usar o banheiro e alertou que, caso as negociações não avancem, Salvador pode ficar sem transporte público.