Homem morre após ser atropelado em frente à Estação Mussurunga

Acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 10 - Foto: Reprodução | Vídeo

Um grave acidente na manhã desta quinta-feira, 10, na Avenida Paralela, próximo à Estação Mussurunga, deixou um homem morto. De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido atropelada.

Em nota, a Polícia informou que o DHPP foi acionado para atender a uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal na avenida Paralela, na madrugada desta quinta-feira (10).

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Emanuel dos Santos, de 44 anos. Uma equipe do Silc esteve no local e expediu as guias para remoção e perícia. O procedimento foi encaminhado para apuração na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. Oitivas serão realizadas para esclarecer o ocorrido.



Prepostos da Transalvador estão no local para organizar o trânsito, além de viaturas da Polícia Militar e Civil. Ainda não há detalhes sobre o que causou o acidente.