Viatura da PM cai de barranco de 10 metros e deixa policiais feridos

Viatura despencou de uma altura de cerca de 10 metros - Foto: Reprodução Redes Sociais

Susto. Uma viatura do Comando de Policiamento Especializado (CIPE) da Polícia Militar da Bahia despencou de uma ribanceira, na manhã desta quarta-feira, 9, em Eunápolis, cidade localizada no extremo sul da Bahia.

Os policiais faziam patrulhamento de rotina quando, o motorista perdeu a direção, saiu da pista e caiu de um barranco com cerca de 10 metros de altura.

Segundo informações, a viatura só parou depois bater contra uma pedra. Com o impacto, a estrutura do automóvel ficou completamente destruída. Apesar do acidente grave, os policiais tiveram ferimentos leves.

O Departamento de Comuinicação da Polícia Militar foi prtocurado para falar sobre o ocorrido, mas até a postagem nessa matéria, não havia dado retorno.