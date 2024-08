Vídeo: PMs ficam feridos após viatura capotar em Salvador

- Foto: Redes sociais

Três policiais ficaram levemente feridos após uma viatura do 22º Batalhão da Polícia Militar capotar no bairro de Fazenda Grande I, em Salvador. Os policiais foram socorridos por duas ambulâncias do Samu.



O acidente foi ocasionado após um carro atingir a parte traseira do veículo durante uma ação policial. Com o impacto, o viatura acabou capotando.



Em imagens, é possível ver a viatura de rodas para cima no meio da via.

Nota da PM na íntegra

Na tarde desta terça-feira (30), policiais militares do 22º BPM realizando policiamento, na Rua Zezéu Ribeiro, em fazenda Grande I, foram surpreendidos, quando um veículo, de cor cinza, colidiu na parte traseira da Viatura. Ocasionando no capotamento da VTR policial. Os militares tiveram leves escoriações e foram socorridos pelo Samu.A viatura e o carro encontram-se no local para realização da perícia.

