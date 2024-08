Saiba quem é motorista de Porsche que matou motociclista em acidente

acidente aconteceu na Avenida Interlagos - Foto: Reprodução

O motorista Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, que se envolveu em um acidente que resultou na morte do motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, é empresário e sócio de um bar em São Paulo. Ele é um dos donos do bar Beco do Espeto, conhecido como “gaúcho”. O acidente aconteceu na Avenida Interlagos.



O Beco do Espeto, também conhecido como “Bar do Gaúcho”, está localizado em uma das regiões mais nobres de São Paulo. O empresário vai passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 30, onde vai saber se responderá ao processo em liberade ou preso.

Carlos Bobadilla, o advogado que faz a defesa do motorista, afirmou apenas que o cliente dele não consumiu bebida alcoólica antes da ocorrência. Na delegacia, Igor foi agredido pelo e pelo tio da vítima e a situação foi registrada em vídeo.

Nas imagens é possível ver que os familiares de Pedro também xingam o suspeito. O pai da vítima, Alex Lúcio de Figueiredo, que é motorista de van escolar, deslocou o ombro ao agredir o acusado. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento próxima para ser atendido.