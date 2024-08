Motorista de Porsche é preso após atropelar e matar motociclista; veja

Acidente aconteceu na Avenida Interlagos - Foto: Reprodução | TV Globo

Um acidente envolvendo um carro modelo Porsche e uma moto, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 29, na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, resultou na morte do piloto da moto. Câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que, após colher depoimentos e analisar imagens de câmeras de segurança, o motorista, Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, foi autuado por homicídio doloso com dolo eventual por motivo fútil ou torpe. Ele foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia na terça-feira, 30.

Ao prestar depoimento, o motorista do Porsche afirmou que o motociclista mudou de faixa de forma abruta e cruzou na frente do veículo, após quebrar o retrovisor do carro. De acordo com testemunhas, o condutor do veículo teria discutido com o motociclista por conta de um retrovisor atingido antes do acidente.

Após a briga, ele teria perseguido e atropelado o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos.

Leia também>>> STJ mantém prisão de motorista de Porsche