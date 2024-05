STJ mantém prisão de motorista de Porsche | A TARDE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, manter a prisão de Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, motorista do Porsche envolvida no acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana e deixou outro ferido em São Paulo, no último dia 31 de março.

A defesa de Fernando Sastre entrou com recurso de Habeas Corpus pedindo a soltura do empresário e a sua transferência para o presídio de Tremembé. A 5ª Turma do STJ concordou com o deslocamento para a 'prisão dos famosos'.

O empresário se entregou na segunda-feira, 5, na 5ª delegacia seccional, três dias após a determinação de sua prisão. Ele foi detido preventivamente, por decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

A relatora do caso no STJ, ministra Daniela Teixeira, entendeu que a prisão foi determinada para garantir a normalidade da investigação criminal, diante de suspeitas de que houve contato entre testemunhas e violação de medidas cautelares impostas pela Justiça.

Após o voto da relatora, Messod Azulay, presidente da Turma, e Joel Ilan Paciornik acompanharam o voto. Assim, por 3 votos a 0, Sastre vai continuar preso.

