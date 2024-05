Motorista de Porsche acusado de matar homem se entrega à Polícia | A TARDE

O motorista do Porsche, Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, responsável pelo acidente que resultou na morte de um motorista por aplicativo, em São Paulo, foi preso nesta segunda-feira, 6. Ele se entregou na 5ª Seccional, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, região onde aconteceu o acidente. A justiça decretou a prisão na última sexta-feira, 3.

Sastre, que era considerado foragido pela Secretária da Segurança Pública (SSP) desde sábado (4), vai passar por audiência de custódia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir, na terça-feira, 7, sobre o pedido de habeas corpus em favor do motorista. A prisão do empresário foi solicitada pelo Ministério Público (MP), que o acusou de homicídio por dolo eventual (por ter assumido o risco de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana) e lesão corporal gravíssima (feriu o amigo Marcus Vinicius Machado Rocha).

Fernando estava a 114,8 km/h quando bateu na traseira do Renault Sandero de Ornaldo, segundo laudo pericial da Polícia Técnico-Científica. Marcus ocupava no banco do passageiro do carro de luxo. O limite de velocidade para a via é de 50 km/h. O acidente ocorreu no dia 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

