Motorista de Porsche diz que não bebeu antes do acidente | A TARDE

O motorista do Porsche que causou um acidente de trânsito na Zona Leste de São Paulo no final de março, que acabou com uma pessoa morta e outra ferida, afirmou em entrevista que não havia bebido antes do ocorrido.

O empresário Fernando Sastre Filho concedeu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, e deu a sua versão sobre o acidente. O Porsche bateu a mais de 100 quilômetros por hora e, segundo um amigo do empresário, que estava com ele no carro, Fernando teria bebido álcool naquela noite, mas ele nega.

"Eu tomei água, eu pedi água", afirmou Fernando, que agora é réu por homicídio e lesão corporal gravíssima, ambos com dolo eventual (quando se assume o risco de matar e ferir). O pedido de prisão dele já foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



Além de negar que teria bebido álcool, Fernando também alega que não percebeu que estava em alta velocidade e pede nova perícia do veículo. "Dentro do carro não tive essa sensação de que eu estava em tamanha velocidade. Inclusive, eu acho que seria válido uma segunda perícia, uma segunda análise, pra ter certeza dessa aferição", disse o empresário.

