Homem que matou motorista de app é indiciado por homicídio doloso | A TARDE

O motorista de um carro de luxo da montadora Porsche, que bateu contra outro veículo e causou a morte de um homem de 52 anos, na madrugada de domingo, 31, em São Paulo, foi indiciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar), lesão corporal e fuga de local de acidente, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

A polícia solicitou a prisão temporária, mas a Justiça não acatou o pedido. Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, fugiu do local do acidente e não se submeteu ao teste do bafômetro. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a "Polícia Militar instaurou uma investigação preliminar para apurar a conduta dos policiais durante a ocorrência". As informações são do G1.

Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo conduzido por Fernando bateu na traseira do carro de Ornaldo da Silva Viana, um motorista de aplicativo.

O caso ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf. De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, o Porsche estava em alta velocidade. O limite para a via é de 50 km/h.