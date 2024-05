Defesa do dono do Porsche diz que cliente não pode ir para presídio | A TARDE

A defesa do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, dono do Porsche que colidiu em um carro e matou um motorista de aplicativo em São Paulo, justifica que ele "não tem condições de ir para um presídio normal". Sastre é considerado um foragido da Justiça, já que a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão e não o encontrou em sua casa.

O advogado Jonas Marzagão, que representa Fernando Sastre, fará uma solicitação para que ele seja encaminhado para a Penintenciaria 2 de Tremembé, no interior paulista. Segundo o jurista, a alta repercussão do caso e a segurança do seu cliente são os motivos para o pedido. Em entrevista ao portal uol, Marzagão revelou que Fernando está tranquilo e quer se entregar.

"Então, ele [Fernando] está disposto [a se entregar], está tranquilo. (...) Então, assim, eu só quero a garantia da integridade física dele. Eu vou primeiro no fórum conversar, só para ter um lugar seguro por que eu acho que não tem condições de [o Fernando] ir para um presídio normal", revelou.

Vale salientar que o desembargador João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que mandou prender de maneira preventiva Fernando Sastre Filho. Dias antes, juízes singulares, que são considerados de primeira instância, recusaram três pedidos de prisão contra Fernando Sastre Filho, sendo duas preventivas e uma outra de forma temporária.

A Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, também chamada de "P2 de Tremembé", é conhecida como o "presídio dos famosos". Por lá estão custodiados o ex-jogador Robinho, recentemente condenado por estupro, Alexandre Nardoni, preso pela morte da filha Isabella, Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato do casal Richthofen e Lindemberg Alves, assassino de Eloá Pimental, além de Gil Rugai, preso por matar o pai e a madrasta.

Publicações relacionadas