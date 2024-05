Motorista de Porsche é transferido para mesma prisão de Nardoni | A TARDE

Fernando Sastre Filho, de 24 anos, que ficou conhecido como “motorista do Porsche”, que causou o acidente que resultou na morte de um motorista de aplicativo e deixar uma pessoa ferida, deu entrada na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como “presídio dos famosos”, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado, 11. A ordem veio da pela 5ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da defesa de Fernando, que alegou questões de segurança.

Antes disso, o empresário permaneceu por três dias no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, de acordo com o jornal Metrópoles. Ele foi encaminhado para o CDP da região metropolitana, onde foi fichado e entrevistado na terça-feira, 7. Fernando estava com os cabelos desgrenhados e aparência de abatido. O empresário se entregou à Polícia Civil na segunda-feira, 6, após prisão preventiva. No entanto, ficou três dias foragidos antes de se entregar. Ele responde por homicídio qualificado e lesão corporal grave.

Mesmo com sinais de embriaguez, Fernando recebeu permissão dos PMs para ir embora, sem fazer o teste do bafômetro, pois não estariam em posse do instrumento no momento do acidente. Os agentes responsáveis pela liberação indevida também são alvo de investigação.

As imagens das câmeras corporais dos PMs que atenderam à ocorrência mostram o momento em que Fernando é liberado do local do acidente junto da mãe, sob a justificativa de que iria procurar atendimento médico, o que não aconteceu.

Fernando estava dirigindo um Porsche 911 Carrera GTS azul, avaliado em mais de R$ 1 milhão, em alta velocidade, quando bateu na traseira de outro veículo, na zona leste paulista, e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, e também atingiu Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos, que estava no carona do Porsche. Fernando é acusado de dirigir alcoolizado.

Marcus fraturou quatro costelas, precisou ser hospitalizado e perdeu o braço. O jovem voltou a ser internado no dia 28 de abril e teve alta médica na segunda.

“Prisão dos famosos”

A penitenciária de Tremembé é conhecida por ter presos por casos que ficaram “famosos” no Brasil e fora do país. Nele estão ex-jogador de futebol Robinho, além dos condenados por homicídio Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves.

Tremembé também abrigou outros presos que respondem em liberdade, como Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá, esposa de Alexandre Nardoni, todas respondendo em liberdade, principalmente por bom comportamento. A prisão ainda abrigou Roger Abdelmassih, Daniel Cravinhos, Mizael Bispo e o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé.

Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha em 2008, deixou o complexo penitenciário na segunda-feira. A progressão de regime aberto foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e deve cumprir o restante da pena de 30 anos fora da cadeia.

