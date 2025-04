Adolescente morre após trator capotar em fazenda na Bahia

Adolescente tentava subir ladeira, quando o veículo capotou - Foto: Reprodução redes sociais

O adolescente Wellington dos Santos de Jesus, de 17 anos, morreu na terça-feira, 8, na zona rural de Pedrão, no centro-norte do estado, a 130 km de Salvador, durante um acidente com um trator, o qual dirigia.

O veículo tombou, na Fazenda Barriga, e casou a morte do garoto. Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu, quando o jovem tentava subir a Ladeira Barriguda. O trator estaria sem freio.

Após passar por perícia, o corpo de Wellington foi liberado para ser sepultado no Cemitério de Irará, cidade onde nasceu. A cerimônia aconteceu na tarde da quarta-feira, 9. O caso foi registrado na Delegacia de Pedrão como morte acidental de trânsito.