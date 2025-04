Advogada baiana é presa por suspeita de comandar grupo criminoso

- Foto: Redes sociais

Uma advogada baiana foi presa por suspeita de chefiar um grupo criminoso responsável por desviar RS 600 mil através de fraudes. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu na terça-feira, 6, na cidade de Belo Horizonte, em um operação conjunta entre as polícias civis da Bahia e de Minas Gerais.

A suspeita foi identificada como Laís Barros e tem 10 mil seguidores em uma rede social. No perfil, a advogada ostentava uma vida de luxo, com fotos de viagens para Grécia e França.

De acordo com a polícia, Laís chefiava um esquema de fraudes contra o sistema judiciário e instituições bancárias com foco no saque indevido de precatórios - dívidas do governo reconhecidas na Justiça e das quais não cabe mais recurso.

As investigações apontam que outros advogados fazem parte do esquema, mas eles não foram presos e os respectivos nomes não foram divulgados.

A suspeita segue presa nesta quarta-feira, 9, e polícia não detalhou se ela vai permanecer em Minas Gerais ou se será transferida para a Bahia.