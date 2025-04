Funcionários de cervejaria morrem em acidente em estrada da Bahia

Funcionários da cervejaria morreram no local do acidente - Foto: Reprodução blog Pauta

Três funcionários de uma cervejaria morreram, na manhã desta quarta-feira, 9, em um grave acidente, na BR-415, no trecho entre as cidades de Itabuna e Ilhéus, na região sul do estado. O caminhão, que seguia em direção a Ilhéus e transportava uma carga de bebidas do Grupo Petrópolis, foi atingido por outro veículo.

As vítimas identificadas como Adnejar Almeida Santos Filho, 49 anos, Pedro Enrique Alves dos Santos Lídio, 21, e José Carlos Marques de Jesus, 44, estavam na gabine do caminhão da empresa e morreram no local da colisão. Com a batida, a carga ficou espalhada pela estrada e a via ficou parcialmente interditada, sendo liberada no meio da tarde, por volta das 14h40.

Por meio de nota, o Grupo Petrópolis lamentou a morte dos trabalhadores e disse estar dando suporte aos familiares deles. "Uma equipe foi deslocada para o local para acompanhar o trabalho de resgate e contribuir com a apuração dos detalhes do acidente", diz um trecho do documento.

Segundo informações do Petrópolis, "o caminhão saiu do Centro de Distribuição em Itabuna no sentido Ilhéus e, depois de cerca de 14 km, foi atingido pela traseira de outro caminhão que vinha em sentido contrário, perdeu o controle, derrapou e invadiu a pista oposta. O caminhão da frota da empresa ainda tentou desviar para o acostamento, mas a cabine acabou sendo atingida frontalmente pela traseira do outro veículo, levando a óbito seus três ocupantes", concluiu a nota.