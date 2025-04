Baiana descobre que é casada com o próprio cunhado: "Revoltante"

- Foto: Arquivo pessoal

Uma situação um tanto que inusitada surpreendeu a governanta baiana Fábia Almeida, que descobriu estar casada com o próprio cunhado.

Fábia casou-se com Acel Menezes em novembro de 2012, na cidade de Biritinga, como comprova a Certidão de Casamento emitida na época. Anos depois, em 2021, o irmão de Acel, que se chama Abel Menezes, precisou emitir a segunda via de um documento e descobriu o problema: no sistema, constava que ele era casado com a cunhada, mesmo sem nunca ter se casado com ninguém.

Desde então, há quatro anos, os envolvidos tentam resolver o imbróglio familiar, mas sem sucesso. "Descobrimos através da segunda via da certidão de nascimento do meu irmão. Na observação da segunda via da certidão, apareceu que ele tinha casado com Fábia, minha esposa, sendo que eu tenho a nossa certidão de casamento [impressa] toda certinha", explicou Acel em entrevista à TV Bahia.

Para Acel, a confusão provavelmente aconteceu por causa da similaridade dos nomes, que têm apenas uma letra diferente. Além disso, os irmãos têm os mesmos sobrenomes e nasceram na mesma cidade e no mesmo mês. Abel nasceu em 16 de agosto de 1985, enquanto Acel em 15 de agosto de 1986.

Já Fábia, fala que a situação é revoltante, principalmente porque disseram para ela que uma das soluções é se divorciar do marido "original" para regularizar a situação. "Eu casei com tanto amor, quando vejo as fotos desse dia eu me emociono. Agora eu talvez precise descasar para resolver a situação e eu não quero isso, não foi um erro meu", desabafou.

O casal Fábia e Acel mora em Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e desde que descobriu o problema precisa fazer viagens constantes pra Serrinha, a 172 km de distância. Eles reclamam da falta de celeridade na resolução do problema.

É possível se casar com duas pessoas?

No Brasil, não é possível ser casado com duas pessoas ao mesmo tempo. Na Justiça, também não é possível se casar com o ex-sogro ou cunhado, por exemplo, pois o parentesco por afinidade não se extingue com o divórcio. Nesse contexto, não seria possível Fábia ser casada com Abel e Acel, ou seja, juridicamente há a possibilidade dela estar casada apenas com o cunhado.

Segundo a família, o problema ocorreu quando o nome do noivo certo foi lançado de forma incorreta no livro do cartório.

Quando esse tipo de problema ocorre, a segunda via da certidão de casamento pode ser solicitada. O objetivo é verificar o nome de qual noivo ou noiva aparece no novo documento e, a partir disso, entender em qual etapa ocorreu o problema. Todo esse processo pode ser feito junto a Defensoria Pública da Bahia.