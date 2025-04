Salvador sedia debate estratégico sobre o futuro do Brasil até 2050

Paisagem de Salvador - Foto: Raphael Muller

Salvador vai receber o seminário Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050, na próxima sexta-feira, 11, promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), por meio da Secretaria Nacional de Planejamento (Seplan), em parceria com o Governo da Bahia.

Para participar, basta se inscrever pelo Sympla. O evento será realizado no Auditório do Ministério Público do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 9h, e contará com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da secretária Nacional de Planejamento, Virgínia de Ângelis, além do secretário estadual do Planejamento, Cláudio Peixoto, e outras autoridades estaduais e especialistas convidados.

O encontro promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento reúne representantes da sociedade civil, setor produtivo, academia e autoridades públicas para construir, de forma participativa, as diretrizes de longo prazo do país.

A iniciativa integra uma série de encontros regionais que percorrem o país com o objetivo de ouvir a sociedade e reunir contribuições para a construção de um plano nacional de longo prazo, com foco no desenvolvimento sustentável, na redução das desigualdades e na inovação.

A programação reúne nomes de diversas áreas para debater desafios, identificar oportunidades e propor caminhos para que o Brasil se torne, até 2050, um país mais justo, competitivo e resiliente.

Estratégia Brasil 2050

A Estratégia Brasil 2050 é uma proposta inédita de planejamento público de longo prazo, que busca antecipar tendências, definir metas estruturantes e alinhar políticas públicas às transformações demográficas, sociais e econômicas em curso. A participação ativa da sociedade é peça-chave nesse processo, contribuindo para garantir que o documento final reflita a diversidade, as vocações e os desafios das diferentes regiões do país.

Além das discussões presenciais, está aberta a consulta pública “Que Brasil queremos nos próximos 25 anos?”, disponível na plataforma Brasil Participativo. A ferramenta amplia a escuta social e fortalece o caráter democrático da Estratégia Brasil 2050.