Governo da Bahia lança FazAtleta 2025 com R$ 10 milhões em incentivos

FazAtleta visa facilitar patrocinadores entre atletas e eventos esportivos no estado - Foto: Divulgação

O Governo da Bahia anunciou, nesta terça-feira, 1, o programa FazAtleta 2025, que vai ajudar empresas a patrocinarem atletas e eventos esportivos no estado. Para isso, serão oferecidos R$ 10 milhões em isenção de impostos ao longo do ano.

A assinatura do decreto acontece nesta quarta-feira, às 9h, no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues. Durante o evento, serão divulgadas mais informações sobre o programa.

O evento permite que empresas da Bahia paguem menos impostos (ICMS) se ajudarem financeiramente atletas e eventos esportivos. Ele é organizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) junto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Mesmo sendo a sexta maior economia do Brasil, a Bahia investe mais no esporte do que estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O levantamento analisou os investimentos feitos entre 2002 e 2023.