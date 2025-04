Banana é arremessada contra banco do Sport em jogo da Série A1

Quarta árbitra Andressa Hartmann carrega pedaço de banana atirado pela torcida do Internacional no banco do Sport - Foto: Reprodução/TV Brasil

Durante o empate em 2 a 2 entre Sport e Internacional, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, um incidente lamentável ocorreu na noite de segunda-feira, 31, no campo do Sesc Campestre, em Porto Alegre.

Uma banana, acompanhada de casca, foi arremessada em direção ao banco de reservas do Sport, após o gol de empate da equipe visitante. O ato, que gerou repúdio, foi registrado pela arbitragem e levou o Sport a registrar um boletim de ocorrência.

Veja o lance:

🚨🦁

Torcida do Internacional joga banana em jogadoras do Sport no Campeonato Brasileiro Feminino.



Que absurdo! pic.twitter.com/cOUyprpCOh — Bastidores da ilha (@bastidoresdilha) March 31, 2025

A situação foi reportada pela árbitra principal Cássia Franca de Souza, que incluiu o caso na súmula oficial da partida.

"Fui informada após a finalização da partida pela quarta árbitra Andressa Hartmann e pela atleta n°18, Layza Alves, do Sport Club do Recife, de que, após o gol de empate da equipe visitante, uma banana e sua casca foram arremessadas em direção ao banco de reservas do Sport. Foi alegado que os objetos foram lançados por parte da torcida do Internacional, posicionada atrás do banco do Sport", relatou Cássia. A fruta foi recolhida pela árbitra Hartmann e entregue à arbitragem principal.

Diante do ocorrido, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou providências rápidas. A entidade encaminhou toda a documentação à Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o caso seja rigorosamente apurado.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se manifestou firmemente contra o ato discriminatório: "Vamos cobrar uma apuração rigorosa. Não existe mais espaço para racistas no futebol". Além disso, a CBF exigiu que o Internacional cumpra três partidas com portões fechados fora de Porto Alegre até o julgamento do caso.

Em um comunicado oficial, a CBF condenou veementemente qualquer ato de discriminação e reiterou sua posição contra o racismo no esporte.

"O combate ao racismo é uma das prioridades da CBF, que foi a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de preconceito", afirmou a entidade.

O Sport Club do Recife também emitiu uma nota de repúdio, destacando a gravidade do ocorrido. O clube pernambucano classificou o ato como "uma clara manifestação de racismo e intolerância", enfatizando a necessidade de punições severas para os responsáveis.

"Esse ato repugnante não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável", afirmou a nota do clube.