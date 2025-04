Caio Alexandre celebra título, prêmio e projeta desafios no Bahia

Caio Alexandre durante a premiação - Foto: Marcos Valença / Ag A Tarde

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) realizou, na noite desta segunda-feira, 31, a premiação dos Melhores do Baianão 2025. Campeão estadual, o Bahia dominou as indicações, e um dos destaques foi o volante Caio Alexandre, eleito o melhor da posição pelo segundo ano consecutivo.

O jogador comemorou a conquista coletiva e individual, destacando o esforço de toda a equipe ao longo da competição. "Sabíamos que é muito importante ser campeão com essa camisa e a gente fica muito feliz por isso. Feliz pelo prêmio também, pelo segundo ano consecutivo sendo o melhor volante do Campeonato Baiano. É, como eu já falei em outras ocasiões, é fruto do nosso trabalho, fruto do trabalho de todo grupo, da comissão, diretoria, staff de todo clube. Então, é, que possa ser o início de um grande ano que temos grandes objetivos pela frente", afirmou.

Além de ressaltar a importância do título estadual, Caio Alexandre projetou os próximos desafios da equipe na temporada, ressaltando o desejo pela conquista da Copa do Nordeste:

"Todos que vestem a camisa do Bahia têm que buscar vencer todos os campeonatos. Então, é uma competição que a gente sonha sim em ser campeão e acho que a gente tem entregado o nosso melhor. Somos líderes da competição, mas não podemos parar por aí. Temos grandes adversários pela frente ainda e a gente espera fazer o nosso melhor para, se Deus quiser, lá na frente buscar esse título", completou.