Gabriel Xavier celebra prêmio individual: "Feliz por ser reconhecido"

Gabriel Xavier durante a premiação dos Melhores do Baianão 2025 - Foto: Marcos Valença / Ag.A TARDE

Um dos pilares do título baiano conquistado pelo Bahia e com direito a gol marcado na final, Gabriel Xavier foi escolhido um dos melhores zagueiros do estadual. Por consequência, ele faz parte da seleção dos Melhores do Baianão 2025.

Emocionado com a primeira conquista individual da carreira e com o reconhecimento através da votação, Gabriel valorizou o troféu e enalteceu sua evolução desde as divisões de base do Esquadrão de Aço.

"Muito feliz pelo título, por tudo que Deus vem fazendo na nossa vida. Muito grato por toda a trajetória que ele vem me honrando. Estou no clube já há cinco anos e todo jogador que está no Bahia e que conhece a história, principalmente eu vim das categorias de base, a gente quer marcar o nome na história. Sabemos que o nome é marcado com títulos", disse inicialmente.

"O futebol talvez seja o esporte coletivo que mais individual. Feliz por ser reconhecido por ter feito um grande Campeonato Baiano", complementou Gabriel Xavier.

Campeão, o Bahia teve seis jogadores eleitos na seleção do Baianão 2025. A equipe contou com Rogério Ceni como melhor treinador, o preparador físico José Campaz e Erick Pulga como o craque da galera.