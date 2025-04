Campeão, Bahia domina eleição dos melhores do Baianao

Os Melhores do Baianão foram premiados com réplicas da taça de campeão baiano de 2025 - Foto: Marcos Valença / Ag. A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) promoveu na noite desta segunda-feira, 31, no teatro do a premiação dos Melhores do Baianão 2025. Campeão, o Bahia teve a maioria dos personagens indicados. Vale salientar que escolhas foram feitas através de votação dos jornalistas que acompanharam a competição.

O evento foi realizado no Cineteatro 2 de Julho, localizado na sede do Instituto de Radiodifusão Educativa do Estado da Bahia (IRDEB), no bairro da Federação, em Salvador.

O melhor árbitro central foi Josué Reis de Jesus Júnior, enquanto os assistentes foram Daniela Coutinho Pinto e Elicarlos Franco de Oliveira. Pelo segundo ano consecutivo, a Juazeirense foi escolhida como a equipe mais disciplinada da competição.

Os profissionais de imprensa elegeram Rogério Ceni, do Bahia, como melhor treinador do Baianão. O melhor preparador físico eleito pelos comunicadores esportivos baianos foi José Mário Campez, do Tricolor de Aço,

Apesar de dividir a artilharia com companheiro Janderson, de Felipe Cardoso, do Carcará, e de Flavinho, do Jacuipense, a premiação de artilheiro foi para Fabri, do Vitória, que foi a rede quatro vezes. O critério escolhido foi que o jogador rubro-negro teve um menor número de jogos que os concorrentes.

O troféu de jogador revelação ficou com Felipe Cardoso, do Atlético de Alagoinhas. O premiado com o gol mais bonito foi Guilherme, da Juazeirense, contra o Jacobina.

Vale salientar que o público escolheu a defesa mais difícil do Baianão feita pelo goleiro Giovani, do Atlético de Alagoinhas, na partida contra Juazeirense. Também por votação popular, o craque do campeonato foi Erick Pulga, do Bahia.

Entre os 11 melhores jogadores, o campeão Bahia teve a maioria dos nomes da lista com seis, enquanto o vice-campeão Vitória, ficou com três. Jacuipense e Atlético de Alagoinhas tiveram um jogador cada.

Confira a Seleção dos Melhores do Baianão 2025:

Goleiro: Lucas Arcanjo

Lateral-direito: Hugo Moura

Zagueiro 1: Gabriel Xavier

Zagueiro 2: Kanu

Lateral-esquerdo: Jamerson

Volante 1: Caio Alexandre

Volante 2: Jean Lucas

Meia 1: Everton Ribeiro

Meia 2: Felipe Cardoso

Atacante 1: Erick Pulga

Atacante 2: Janderson