Sul-Americana: Saiba parcial de ingressos da estreia do Vitória

Torcida colossal promete fazer a festa na estreia do Vitória na Copa Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após oito anos, a torcida do Vitória vive a expectativa do retorno da equipe à Copa Sul-Americana. O rubro-negro baiano estreia na competição diante do Universidad Catolica de Quito-EQU, nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Barradão, pela primeira rodada do grupo B.

Apoio não será problema e a galera colossal promete lotar as arquibancadas do Barradas na volta da equipe a uma competição internacional.



O Portal A Tarde apurou que mais de 23 mil torcedores já estão garantidos na partida, confirmados através do check-in dos sócios Sou Mais Vitória e dos ingressos avulsos comprados por torcedores.

Vale salientar que a venda de ingressos está disponível para os torcedores através de vendas online na e nos pontos físicos, nas lojas oficiais do clube espalhadas nos Shoppings de Salvador e Lauro de Freitas.

Após encarar a Universidad Católica-EQU, o Leão da Barra visita o Defensa y Justicia-ARG e volta a Salvador para duelar com o Cerro Largo URU, em sequência.

Confira a tabela detalhada dos jogos do Vitória na Copa Sul-Americana:

Vitória x Universidad Católica-EQU - 02/04 (qua) 21h30 - Paramount+

Defensa Y Justicia x Vitória - 10/04 (qui) 19h - ESPN

Vitória x Cerro Largo-URU 23/04 (qua) 21h30 - Paramount+

Vitória x Defensa Y Justicia - 06/05 (ter) 19h - ESPN

Cerro Largo-URU x Vitória 14/05 (qui) 21h30 - ESPN

Universidad Católica-EQU x Vitória 28/05 (qui) 21h30 - ESPN