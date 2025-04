SSA Academy desenvolve mental e técnica de jovens atletas em Salvador

Treino do Salvador Academy - Foto: Foto: José Simões/Ag A TARDE

Se tornar um jogador profissional de futebol é o desejo de milhares de crianças, especialmente no Brasil, um país onde este esporte está inserido diretamente na cultura. Em Salvador, uma maneira de se aproximar deste sonho é pela SSA Academy, a academia de futebol do SSA Futebol Clube, que funciona como a transição entre o período de escolinha e divisão de base.

Em parceria com o Colégio Marista, o clube faz esse trabalho com garotos de até 16 anos, todos com objetivo de alcançar o profissionalismo. Mas, para além do campo, jogo e talento, a formação como ser humano e preparação mental desses garotos é fundamental.

De acordo com Vitor D'Emídio, coordenador do SSA Academy, um dos fatores mais importantes para a preparação psicológica e técnica é entender os processos, já que se tratam ainda de crianças em desenvolvimento.

"A gente tem muito cuidado com essa preparação, essa questão de etapas. A etapa que eles estão passando hoje é a de vivência, de se conhecer, de saber qual a posição ele vai jogar, vivenciar. Então, nossa preocupação é deixar o atleta a vontade para isso, não impor muita coisa. A partir daí vem muito o elo familiar também. Uma fase da puberdade, 12 para 13 anos, é um processo de hormônios, então muda muito até os gostos. Tem menino que chega aqui com o gosto de só querer jogar bola, de querer ser um Neymar, mas no ano seguinte conhece a primeira namorada e já está desandando. É uma mudança muito brusca da infância para adolescência, novas vivências, mais liberdade, às vezes até mesmo para os pais. A gente fala que essa etapa aí é aquele momento do trampolim. Quem tem perfil para seguir no time, quem quer ser profissional, e o perfil de quem não vai seguir", explicou.

Ainda conforme o coordenador, algumas crianças são afetadas diretamente pelo seus desempenhos dentro do futebol, seja de maneira positiva ou negativa. Ele lembra que controlar essas emoções é grande parte do trabalho da SSA Academy.

"No momento em que você fala pra um menino que ele tem potencial pra base, muda uma chave na cabeça e alguns acabam achando que já são jogadores. Só porque ele saiu de uma escolinha e ele chegou numa divisão de base, sendo que aqui é a iniciação, o menino já muda. O comportamento desse menino com os outros colegas de sala muda, o menino muda em casa. Muda às vezes para melhor, às vezes muda para pior. Às vezes fica mais comportado em casa, fica mais disciplinado porque já está focado, melhora a alimentação, melhora o sono. Mas tem menino que realmente o ego inflama. 'Não jogo com gente mais fraca', 'não vou participar daquele 'baba' porque ali só tem gente fraca'. Então é dentro disso aí que a gente trabalha, o controle e o cuidado", indicou.

Claudineide Araújo, professora e treinadora do SSA, comanda uma turma de garotos vindos de um projeto social concedido pelo clube. A profissional detalha que muitos desses pequenos jogadores vêm de famílias pobres e fazem um grande esforço para manter a rotina de treinos."Eles chegam já pressionados, até mesmo pela família que muitas vezes enxerga o filho como a 'galinha dos ovos de ouro'. Acaba sofrendo essa pressão e muitas vezes aqui no clube a gente já tem a pressão deles de cobrança mesmo, que é normal, porque a gente está falando de divisão de base, não é escolinha. A escolinha eles vêm pra brincar, pra aprender, pra evoluir aos poucos, a divisão de base já tem uma cobrança maior. Então, além da gente cobrar, eles se cobram e, muitas vezes por trás de tudo isso aí, os pais acabam tratando eles como se fossem já adultos. Querem cobrar deles e esquecem que são crianças ainda, em evolução", pontuou.

Claudineide também destaca as dificuldades financeiras enfrentadas por esses garotos e suas famílias, o que muitas vezes causam uma pressão ainda maior. "É muito difícil para eles. Alguns que não têm condição, muitas vezes vêm sem ter um alimento, sem ter condições de pagar passagem e ter um sonho de ser jogador de futebol, que é muito difícil. A gente sabe que chegar na base é difícil, e mais difícil ainda é se tornar um profissional. Então, eles sonham com esse crescimento, eles se esforçam, a família se esforça, faz o que pode e até o que não pode para eles conseguirem participar de competição e realizar o sonho do seu filho e, quem sabe, até da própria família. Então, para eles é muito importante essa transição, o fato de estar na base para eles hoje é muito importante para que esse crescimento seja feito gradativamente, um passo após o outro, e o sonho de sair daqui para ir para o mundo", detalhou.

Parceria entre SSA Academy e Marista

A SSA Academy conta com a parceira fundamental do Colégio Marista. A ideia de buscar um parceiro aconteceu por, além da necessidade de ampliar o futebol na instituição, identificar os valores de ambos.

"Analisando a performance que nós tínhamos nas matrículas das modalidades esportivas, nós percebíamos o sucesso que nós tínhamos em todas as categorias, mas faltava vingar o futebol de campo. A gente entendeu a necessidade de buscar um parceiro para poder nos ajudar nesse projeto de socialização, de desenvolvimento esportivo, e desenvolver essa categoria que até então não existia aqui na unidade. Nós fomos buscar a parceria do SSA, foi quando a gente tomou o conhecimento do projeto social que eles tinham, que casava com a nossa filosofia institucional que é muito pautada para as questões de ordem social", indicou Thiago Silva, vice-diretor administrativo do Marista.

Apesar do principal interesse em poder trabalhar os garotos para a possibilidade de construir uma carreira profissional, o vice-diretor destacou a intenção em promover uma "conexão" entre campo e sala de aula.

"Nossa ideia é também promover sinergia educacional. Sempre levamos aos instrutores, aos treinadores de campo e a toda equipe, a direção do SSA, que eles estejam próximos dos nossos professores, dos nossos coordenadores, criando essa conexão entre a educação e o esporte. Que a disciplina de sala de aula esteja presente em campo e a disciplina de campo do atleta, enquanto performance, esteja presente dentro de sala de aula também. Então, o que nós queremos dos nossos jovens atletas? Primeiro, antes da formação profissional, que eles estejam alinhados dentro da área esportiva e dentro da educação, que apresente performance acadêmica, esportiva e pedagógica na mesma dimensão", completou.

Talentos surgindo

Considerado como uma das principais promessas do SSA FC, o pequeno Kauan Alisson, de 11 anos, é apaixonado por futebol desde pequeno. Inspirado nos craques Neymar e Lionel Messi, que acompanha em seus momentos como espectador do esporte, ele foi descoberto por Claudineide jogando bola na rua.

"Estava jogando na praça lá perto da minha casa, com os pequenos do meu tamanho, então surgiu a professora, aí ela veio, me olhou, gostou de mim e me levou pra escolinha dela. Depois eu participei de um campeonato, a SSA gostou de mim e agora eu estou aqui", detalhou o garoto.

Como mora em Itinga, na cidade de Lauro de Freitas, Kauan conta com apoio Claudineide para comparecer aos treinos no bairro de Patamares, região em Salvador onde fica o Marista. "Eu vou com a professora porque onde eu moro é muito longe daqui, aí não tem como eu vir porque aqui meus pais trabalham", contou.

Apesar de seus ídolos serem jogadores de ataque, Kauan mostra personalidade em querer jogar como defensor. "Eu quero ser lateral, porque é uma posição que eu gosto. Eu vejo o jogo pela televisão, gosto assim, acho muito legal", finalizou.