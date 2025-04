Ex-atacante da dupla Ba-Vi sofre acidente de moto e passará por cirurgia

Rodrigão em ação pelo Altos - Foto: Samuel Pereira / A.A. Altos

O atacante Rodrigão, ex-jogador da dupla Ba-Vi e que atualmente defende o Altos-PI, sofreu um acidente de moto na manhã desta segunda-feira, 31, após colidir com um carro de grande porte em um bairro de Teresina.

De acordo com o próprio clube, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Rodrigão deu entrada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde foi submetido a exames onde foi constatada uma fratura na tíbia, osso da região da canela. O jogador está internado e passará por cirurgia.

Ele está consciente e seu estado de saúde é estável. O departamento médico do Altos monitora a situação de Rodrigão e espera um novo boletim médico

"Rodrigo está consciente, estável e segue sendo acompanhado pelo departamento médico do clube e por profissionais de saúde de Teresina", diz a nota.

Baiano de Belmonte, Rodrigo Gomes dos Santos tem 31 anos e chegou ao Altos em outubro de 2024. Ele acumula na carreira passagens em clubes importantes do futebol brasileiro como Sport, Ponte Preta, Avaí, Ceará, Coritiba e Santos.

Passagem na dupla Ba-Vi

Em 2022, Rodrigão fez o gol da vitória diante do Paysandu na fase final da Série C naquele ano e contribuiu para o acesso do Vitória à Série B. No Bahia ele esteve em 2017, onde atuou por 14 oportunidades, balançou as redes cinco vezes e deu três assistências.