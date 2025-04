Erick Pulga brilha no Bahia e celebra conquistas individuais

Erick Pulga foi eleito o craque da galera do Baianão 2025 via votação popular

O atacante Erick Pulga vive um momento especial com a camisa do Bahia. Eleito Craque da Galera em votação popular e integrante da seleção do Campeonato Baiano, o jogador foi uma das estrelas da premiação dos Melhores do Baianão 2025.

Emocionado, Pulga celebrou a fase positiva e exaltou a importância do clube e de seus companheiros nessa conquista.

"Muito orgulhoso de estar aqui no Bahia, fazendo parte desse processo da SAF do clube. Chegar aqui e viver esse momento é um privilégio. Agradeço a todos os meus companheiros, porque sem eles, eu não estaria recebendo esse troféu. Só tenho a agradecer a Deus por tudo", afirmou o jogador.

Desde sua chegada ao Esquadrão de Aço, Erick Pulga tem acumulado feitos importantes. Além da participação na Libertadores, ele se prepara para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e já ergueu um troféu pelo Tricolor baiano.

O atacante fez questão de destacar o trabalho do técnico Rogério Ceni e de toda o estafe do clube.

"Fico muito feliz pelo título. Chegar ao Bahia e já conquistar um troféu em poucos meses mostra a seriedade do trabalho que está sendo feito. O professor Rogério Ceni nos incentiva a darmos o nosso máximo e esse esforço foi coroado com essa conquista", disse Pulga.

O atacante também relembrou sua trajetória e agradeceu aos colegas de time pelo apoio desde sua chegada ao clube.

"Meus companheiros sempre me ajudaram. Alguns eu já conhecia de outros times, como o Caio Alexandre, e sempre recebi incentivos para continuar trabalhando firme. Hoje, saindo do Ceará e chegando ao Bahia, só tenho gratidão por tudo isso que estou vivendo", concluiu.

O Bahia teve uma participação de destaque no Campeonato Baiano 2025. Além de Erick Pulga, outros cinco jogadores do clube foram eleitos para a seleção do campeonato.

O técnico Rogério Ceni foi escolhido como o melhor treinador, e José Campaz recebeu o prêmio de melhor preparador físico.