Bahia joga 90 minutos em inferioridade numérica e empata com o América

Bahia empata com América-MG e segue invicto na Série A1 Feminina - Foto: Divulgação / EC Bahia

As Mulheres de Aço conquistaram mais um ponto na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao empatar por 1 a 1 com o América-MG, na noite desta segunda-feira, 31, no Independência, em Belo Horizonte. O Bahia saiu na frente com um gol de Rhaizza, mas sofreu o empate nos minutos finais, após jogar com uma a menos durante quase toda a partida.

O gol tricolor veio logo aos dois minutos de jogo. Rhaizza aproveitou um excelente passe de Mari Pires e balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia. No entanto, aos oito minutos, a goleira Yanne foi expulsa em um lance polêmico, no qual tocou apenas na bola. Mesmo em desvantagem numérica, a equipe comandada por Felipe Freitas segurou a pressão adversária e foi para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o América-MG intensificou a busca pelo empate, enquanto o Bahia se defendia bem. Porém, aos 40 minutos, as donas da casa conseguiram igualar o marcador. Com o resultado, o Tricolor se manteve invicto na competição e ocupa a sétima posição, com cinco pontos conquistados.

Agora, o foco da equipe se volta para a próxima rodada. O Bahia encara o Grêmio fora de casa no dia 13 de abril, às 16h, buscando somar mais pontos e seguir firme na competição.