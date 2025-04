Vitória x Universidad Católica: onde assistir e prováveis escalações

onde assistir, prováveis escalações e mais - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana 2025 em meio ao momento mais conturbado da temporada. Após um início de ano invicto, a equipe comandada por Thiago Carpini enfrentou uma sequência negativa em março, com a eliminação precoce na Copa do Brasil, a perda do título estadual e a derrota na estreia do Brasileirão. Agora, o Leão tenta virar a chave para encarar o Universidad Católica, do Equador, nesta quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão.

O estádio rubro-negro, que não recebe uma partida internacional desde 2016, será palco de uma grande festa da torcida. De acordo com apuração do Portal A TARDE, mais de 23 mil torcedores já garantiram presença, seja por meio do check-in dos sócios Sou Mais Vitória ou da compra de ingressos avulsos.

Na edição de 2025, o Vitória faz sua sexta participação na Sul-Americana e tenta superar sua melhor campanha no torneio, que ocorreu em 2014, quando chegou às oitavas de final, mas acabou eliminado pelo Atlético Nacional, da Colômbia. O primeiro desafio do Rubro-Negro será contra uma equipe que ocupa a quinta colocação no Campeonato Equatoriano e vem de sua primeira derrota na temporada: o Universidad Católica perdeu para o Vinotinto, fora de casa, por 3 a 2, na sexta rodada da competição nacional.

Transmissão

Onde assistir: Paramount+

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Neris [Edu] e Hugo; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Universidad Católica: Lara; Anangono, Cangá, Medina e Castillo; Troya, Cacciabue, Romero, I. Díaz e M. Díaz; Palacios. Técnico: Diego Martínez.

Ficha Técnica

Horário: 21h30

Local: Barradão

Rodada: 1ª da Copa Sul-Americana