Melhores do Baianão: Felipe Cardoso celebra conquistas individuais

Felipe Cardoso ostenta os dois troféus conquistados na premiação dos Melhores do Baianão - Foto: Marcos Valença / Ag. A TARDE

Um dos artilheiros do Campeonato Baiano de 2025, um dos melhores meias armadores e escolhido o jogador revelação, o atacante Felipe Cardoso se consolida como um dos principais jogadores do estadual.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ele se mostra feliz com as conquistas individuais.

"Muito feliz com esses prêmios. Acho que pude fazer um ótimo campeonato e graças a Deus ele me abençoou", explicou Felipe.

Um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, em 2019, Cardoso afirma que levará esta situação triste por sua trajetória de vida e que sempre dedicará suas conquistas aos companheiros que morreram.

"Eu carrego esse fardo comigo. Fiz uma promessa para mim mesmo que a cada conquista que eu tivesse, dedicaria a meus companheiros e foi isso que eu fiz", disse.

Um dos reforços do Vitória para a temporada 2025, Felipe Cardoso comentou sobre o tempo no novo clube e o período de adaptação a Toca do Leão e aos novos companheiros.

"É dar continuidade no trabalho que eu fiz pelo Atlético, estou evoluindo bastante no dia a dia, chegando no alto nível dos meus companheiros e entrar em campo para mostrar meu futebol", concluiu.