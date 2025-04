Governo da Bahia convoca quase 2 mil aprovados no concurso da PM

Quase 2 mil candidatos aprovados serão chamados para apresentar documentação - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou a convocação de 1.919 candidatos aprovados no concurso para soldado da Polícia Militar da Bahia, nesta segunda-feira (7), durante a transmissão ao vivo do podcast "Fala, Jero!". Os convocados deverão apresentar toda documentação para a próxima etapa, que são os testes físicos e, em seguida, iniciar o curso de formação na Polícia Militar.

“Amanhã, terça-feira (8), estará publicado no Diário Oficial do Estado. E até agosto nós iniciaremos. Sucesso a todos e sejam bem-vindos ao serviço público do Estado, para garantir a tranquilidade e segurança de todos nós”, afimrou o governador.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, “a medida fará com que nós tenhamos mais policiais, mais reforço na segurança pública. Esse é o governador que cuida da gente, cuida de gente e que fortalece cada vez mais a segurança pública do nosso estado, com muitas ações integradas, de inteligência e muitos investimentos, como esse que a gente acaba de anunciar”.

O comandante-geral da Policia Militar, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, pontuou que “isso demonstra a sensibilidade do nosso governador com a Segurança Pública. Só temos a agradecê-lo”.