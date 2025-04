"Não é filha de cachorro", diz mãe ao pedir ajuda para encontrar jovem

"Estou orando diferente. Pedindo a Deus para mandar minha filha viva ou morta. Se eu não aguentar ver [morta], quero ouvir, quero enterrar ela no cemitério. Ela não é filha de cachorro, tem mãe e pai". O relato é da dona de casa Luciene Carvalho Santos, 46 anos, que revelou que não tem mais esperança de encontrar a filha, Ana Lúcia Almeida Santos, 20, com vida.

A jovem foi vista pela última vez na tarde da quinta-feira, 3 de abril, na antiga Praça da Lagoa, no bairro Cidade Alta, em Camacã, na região sul da Bahia. Segundo dona Luciene, Ana saiu de casa, às 16h, na companhia de uma prima e, por volta das 23h30, ligou para a ela dizendo que já estava retornando.

"Minha sobrinha disse que ela se desentendeu com ex-namorado, jogou um litro de bebida na moto dele. Ele ameaçou ela e disse: 'você vai ver'. Ela estava voltando sozinha, amanhã, faz oito dias", lamentou a senhora.

Dona Luciene contou que, desde o dia em que a filha desapareceu, passa os dias fazendo buscas na cidade. "Já fui na delegacia, já fui em hospitais e nada. Minha filha não é de sumir, toda vez que sai, avisa. Estou sofrendo. Minha comida é água, parei até de tomar meus remédios. É Deus quem está me dando força", disse ela.