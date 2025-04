Cachoeira clama por mãe desaparecida

Tainara saiu para buscar a filha no dia 9 de outubro do ano passado e até hoje não voltou - Foto: Reprodução

Representantes de organizações feministas e coletivos de mulheres prometem balançar o chão da histórica Praça da Câmara Municipal de Cachoeira, a Cidade Heroica, na próxima quarta-feira, as 9 horas da manhã.

O motivo do tremor de alta magnitude social é o desaparecimento, há seis meses, da trancista Tainara Santos, mãe de duas filhas, uma de 11 e outra de dois anos.

Para as ativistas, um semestre é tempo demais para ficarem sem resposta, por isso organizaram o Ato Justiça por Tainara, moradora da comunidade de Opalma.

O Judiciário havia concedido medida protetiva para garantir o distanciamento do ex-companheiro e pai de uma das meninas, George da Silva.

Para as lideranças feministas do Recôncavo, é preciso vontade de investigar o principal suspeito de extorsão, ameaça, feminicídio e ocultação de cadáver da artista das cabeleiras.

Tainara saiu para buscar a filha no dia 9 de outubro do ano passado e até hoje não voltou, depois de encontrar o homem com quem penou um relacionamento abusivo por longos seis anos.

Entre os coletivos de mulheres, destacam-se o Tamojuntas, a Associação Papo de Mulher, a campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, o Coletivo Mahin, o Instituto Odara, a Casa Mariele Franco e o Coletivo de Mulheres do Calafate.

Também confirmaram presença as guerreiras da Rede de Enfrentamento à violência contra as mulheres e o Grupo de Trabalho sobre o Feminicídio.

A galera de Simone pede pressa no julgamento do suspeito, aguardando a decisão judicial para organizar o júri popular a fim de decidir a melhor forma de dar andamento ao processo arrastando-se a passo quelônio.

“Se todo mundo começar a reagir [às tarifas impostas por Trump] na mesma moeda (...) [haverá] pobreza coletiva. Quando todo mundo faz isso, o comércio interno paralisa”

André Roncaglia, representante do Brasil no FMI, sobre a repercussão do tarifaço de Trump

Festival em Cajazeiras

Artistas informais e profissionais residentes em qualquer das diversas “Cajazeiras” são os convidados especiais da segunda edição do Festival Movimenta Cajazeiras, no mês de maio, promovido em uma das regiões mais populosas de Salvador. As inscrições estão abertas até o dia 28, para as oficinas de dança de blocos afro, adultos e crianças, dança moderna, dança de salão e elaboração de projeto para dança a quem queira participar da “Mostra Movimenta”. Os formulários de inscrição estão disponíveis no perfil do projeto @movimentacajazeiras, mas, visando praticar justiça reparadora, alguns grupos sociais têm preferência.

POUCAS & BOAS

O Torneio de Vôlei de Areia, aberto ontem na Praça da Academia da Saúde, no bairro Mimoso 2, em Luís Eduardo Magalhães, tem continuidade hoje a partir das 15h. O evento faz parte da programação anual de certames promovidos pela secretaria municipal de Cultura e Esporte, visando envolver a população, principalmente crianças e jovens, em atividades saudáveis. Participam 53 duplas, com previsão de 60 jogos até dia 13 de abril, quando será encerrado com entrega de prêmios e troféus.

Em Itabuna termina hoje a Caravana de Educação em Direitos dos Povos de Terreiro da Bahia, que desde ontem movimenta o Centro de Cultura Adonias Filho. Iniciativa da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, a caravana foca a promoção da igualdade e do respeito às tradições de matriz africana. Participa como parceira a Defensoria Pública do Estado (DPE-BA), com apoio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

A 3ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo e Demais Deficiências acontece hoje em Casa Nova, dentro da programação da Campanha Abril Azul. Com concentração na praça da Bandeira a partir das 16h, o evento visa sensibilizar a sociedade para o respeito e a garantia de direitos deste público. A organização é da Associação de Apoio às Pessoas com Condições do Espectro Autista (AAPCDA) em parceria com a prefeitura do município. O evento tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre os direitos às pessoas com autismo e outras deficiências.