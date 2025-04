Corpo de homem é encontrado em rio após desaparecer na Bahia

O homem entrou nas águas próximo a uma ponte e submergiu, sem ser mais visto - Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

O corpo de um homem que havia desaparecido em um rio na cidade de Iaçu, na região do Piemonte do Paraguaçu, na Bahia, foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia na noite de sábado, 5. A vítima, um motociclista de aproximadamente 40 anos, foi encontrada a cerca de 12 metros de profundidade.

De acordo com informações recebidas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o homem entrou nas águas próximo a uma ponte e submergiu, sem ser mais visto. Ainda pela manhã, militares do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (11º BBM), sediado em Itaberaba, iniciaram o reconhecimento da área, onde a profundidade dificultou os trabalhos de resgate.

Durante as buscas, um capacete e um boné foram encontrados presos entre pedras. Os objetos foram reconhecidos por familiares, reforçando a suspeita de que pertenciam à vítima desaparecida.

Diante da complexidade da operação, uma equipe de mergulhadores do 13º BBM/Bmar, de Salvador, foi acionada e se deslocou até o local. O corpo foi localizado e retirado da água por volta das 19h20.