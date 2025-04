Praia garantida! Salvador não será atingida por frente fria do Sudeste

Praia do Porto da Barra, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Para quem já estava desanimado sobre poder curtir uma praia nos próximos dias em Salvador, parece que há uma boa notícia. Uma frente fria que atinge o sudeste do Brasil estava prevista para atingir a capital baiana perdeu as características.

Segundo a Defesa Civil, o que acontece atualmente é que ainda há resquícios da frente fria no oceano, por isso os ventos úmidos têm aumentado a nebulosidade provocando chuvas ao longo desta quarta-feira, 9.

Ainda de acordo com a Codesal, quinta e sexta devem ser dias mais secos com baixa possibilidade de chuva. As temperaturas variam de 25ºC a 32 C.