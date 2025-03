Praias de Salvador recebem campanha de prevenção de câncer em lábios

Ação vai a mais praias em Salvador - Foto: Divulgação

A campanha do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CROBA) de prevenção ao câncer em lábios chega neste final de semana a mais uma etapa. O objetivo é alertar trabalhadores de praia de Salvador. A campanha desembarca nas praias do Flamengo e na Ribeira.

No sábado (22), os atendimentos serão na Alameda Cabo Frio, ao lado barraca Pipa Beach Club na Praia do Flamengo. Já no domingo (23), a campanha acontece em frente ao Colégio da Polícia Militar da Ribeira, sempre a partir das oito horas da manhã.

“A campanha está sendo um sucesso. Estes trabalhadores de praia estão muito expostos a este problema que é o câncer em lábio e o câncer de boca de maneira geral. Nos dois finais de semana que tivemos ações da campanha, os trabalhadores que atendemos parabenizaram a iniciativa inédita do Conselho”, destaca o presidente do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Dr. Marcel Arriaga.

A campanha foi iniciada no Farol da Barra, com o objetivo de alertar as pessoas que trabalham nas praias da capital baiana e a sociedade em geral sobre a importância fundamental da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer em lábios.

O câncer de pele sempre é uma das principais preocupações para qualquer pessoa que costuma se expor ao sol. Mas poucas pessoas se preocupam com os lábios, que podem desenvolver problemas graves, e até mesmo o câncer, caso não sejam bem protegidos.