Rodoviários não descartam novo protesto em Salvador

Categoria cobra reajuste com ganho real, escala de folgas adequada e limite de jornada - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador não descarta a possibilidade de uma nova paralisação ao longo desta semana, conforme apurou o Portal A TARDE. A medida pode ser adotada como parte da campanha salarial de 2025, que ainda não avançou em negociações com os empresários do setor. Uma paralisação pontual aconteceu na última quarta-feira, 30, quando os ônibus saíram das garagens com atraso.

Segundo o sindicato, a primeira rodada de negociações resultou em negativa por parte das empresas a todas as reivindicações da categoria, incluindo o reajuste salarial. Os trabalhadores pedem um aumento com 5% de ganho real, além da reposição da inflação.

Outras queixas incluem a não implementação de mudanças acordadas na escala de folgas e o aumento da jornada de trabalho, que, segundo a categoria, tem ultrapassado as 7 horas diárias sem comunicação prévia ou compensações.

Mobilizações

No dia 10 de abril, os rodoviários realizaram uma assembleia que resultou na interdição da Estação da Lapa entre 11h30 e 12h30. Durante o ato, nenhum ônibus entrou ou saiu do terminal, o que gerou reflexos no trânsito da região, com congestionamentos que chegaram até a Arena Fonte Nova.

Já no último dia 30 de abril, uma nova mobilização atrasou a saída de coletivos de algumas garagens entre 4h e 8h da manhã, também durante uma assembleia da categoria.

Em entrevista ao Portal A TARDE, um dos diretores do sindicato afirmou que a greve geral ainda não está confirmada, mas poderá ocorrer caso não haja avanço nas negociações.