Família de Franklin Reis se reúne para recebê-lo após sair da cadeia

Família de Franklin Reis fez camisas para recebê-lo em casa - Foto: Reprodução | Instagram

A família de Franklin Reis comemorou a prisão preventiva convertida em medidas cautelares do influenciador, nesta segunda-feira, 5. Vestidos com camisas temáticas, os parentes do blogueiro se reuniram para recebê-lo em casa com uma homenagem.

Emocionada em saber que o influenciador digital voltará para casa enquanto o processo segue sendo investigado pela Justiça, a família dele publicou uma mensagem bíblica e deixou um recado para Franklin Reis na internet.

"'Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas'. Sua família está aqui te esperando", escreveu.

Conhecido na internet por interpretar a personagem ‘Neka’, Franklin de Jesus Reis estava preso há 27 dias. Ele foi detido em 9 de abril deste ano, no dia do aniversário dele, durante a Operação Falsas Promessas 2, por suspeita de ser um dos integrantes de uma quadrilha que lavava dinheiro do tráfico de drogas a partir de rifas ilegais.

Uma das principais apoiadoras do comediante é Téssia Reis, irmã de Franklin. Assim como outros familiares, ela fez várias visitas ao blogueiro na prisão, e compartilhou com os internautas um pouco da angústia que viveu durante quase um mês.

Logo quando o irmão foi detido, Téssia declarou que acreditava na inocência dele: “Estamos com você, e vamos mostrar que você é o menino do bem. Sua irmã-mãe está aqui, pra mostrar que você não é esse cara que estão falando".