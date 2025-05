Homem é encontrado morto com as mãos amarradas na Av. Mãe Stella

Diligências serão realizadas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Um homem, sem identificação formal, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 5, na Avenida Mãe Stella de Oxóssi, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi registrado na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) que está investigando o caso.

Ainda segundo a Civil, o corpo da vítima foi localizado com as mãos amarradas. Guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências serão realizadas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Mulher assaltada após sofrer acidente

Uma mulher ficou ferida após um acidente na manhã desta segunda-feira, 5, na Avenida ACM, sentido Lucaia, em Salvador. Segundo testemunhas, enquanto aguardava atendimento médico, a vítima foi assaltada por pessoas em situação de rua.

De acordo com informações iniciais divulgadas pela TV Bahia, o namorado da vítima chegou ao local, flagrou o furto e entrou em luta corporal com os suspeitos. Não há informações sobre o que foi levado.