Mulher atacada com ácido por ex-namorado morre após dias internada

Segundo familiares, Tamara e Jeferson tiveram um relacionamento de cerca de três anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tamara Rafaele Nascimento, de 41 anos, morreu na noite de sábado, 3, após permanecer internada por quase três semanas no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ela havia sido atacada com ácido no dia 15 de abril, no bairro do Uruguai. A Polícia Civil aponta o ex-namorado da vítima, Jeferson Mendes da Silva, como o principal suspeito.

Segundo familiares, Tamara e Jeferson tiveram um relacionamento de cerca de três anos e estavam separados havia aproximadamente um mês. Após o término, ele teria passado a perseguir a vítima.

Logo após o ataque, Tamara foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao HGE, com queimaduras graves em diversas partes do corpo.

Suspeito morreu após tentativa de fuga

A Polícia Civil informou que, após o crime, Jeferson foi visto na Feira de São Joaquim, onde teria comprado veneno conhecido como "chumbinho". Durante a travessia de ferry-boat para a Ilha de Itaparica, ele passou mal e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande, onde chegou sem vida. O caso está sendo investigado como feminicídio seguido de suicídio.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) expediu as guias periciais e de remoção para os corpos.