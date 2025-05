Criminosos quebram parede e furtam R$ 100 mil de lotérica na Bahia

Criminosos danificaram lotérica em cidade do sudoeste da Bahia - Foto: Reprodução | TV Bahia

Uma lotérica localizada na cidade de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira, 5. Os suspeitos quebraram uma parede do estabelecimento e furtaram R$ 100 mil em espécie.

Em nota a Polícia Civil confirmou o fato que foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na Delegacia Territorial de Barra do Choça, na madrugada desta segunda-feira (5).

Ainda de acordo com a Civil, a PM informou que a lotérica teve uma de suas paredes danificada por criminosos, permitindo o acesso dos suspeitos ao interior do imóvel.

Os autores forçaram a abertura do cofre e subtraíram uma quantia em dinheiro, além de removerem o equipamento de armazenamento das imagens do sistema de segurança. Guias periciais foram expedidas e oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso e identificar a autoria do crime.