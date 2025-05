Mulher sofre acidente e é assaltada enquanto aguardava atendimento em Salvador

Vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde - Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma mulher ficou ferida após um acidente na manhã desta segunda-feira, 5, na Avenida ACM, sentido Lucaia, em Salvador. Segundo testemunhas, enquanto aguardava atendimento médico, a vítima foi assaltada por pessoas em situação de rua.

De acordo com informações iniciais divulgadas pela TV Bahia, o namorado da vítima chegou ao local, flagrou o furto e entrou em luta corporal com os suspeitos. Não há informações sobre o que foi levado.

O acidente ocorreu próximo à descida do primeiro elevado do BRT e causou um congestionamento que alcançou a região da Rodoviária. A Transalvador precisou bloquear parte da via e desviar o tráfego de ônibus do BRT até a pista ser liberada.

O Samu foi acionado e prestou atendimento à motociclista, que foi levada para um hospital. O estado de saúde dela ainda é desconhecido.