Ponte Salvador-Itaparica: Ufba e construtora firmam parceria

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a empresa de engenharia e construção civil China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), assinaram acordo de cooperação na última sexta-feira, 9. O documento aborda as colaborações referentes ao projeto Ponte Salvador-Itaparica, no qual serão desenvolvidas tecnologias avançadas, a exemplo de projeto digital, construção modular e construção assistida por robôs.

Da parceria, nasce o "Laboratório Conjunto CCECC-UFBA para Construção Inteligente e Operação e Manutenção Inteligentes de Infraestruturas Modernas de Transporte" (doravante denominado "Laboratório Conjunto"). A cooperação científica e tecnológica terá como foco áreas de ponta como pontes marítimas, transporte inteligente e construção verde. Busca-se, assim, soluções inovadoras para o desenvolvimento de infraestruturas de transporte em nível global. A cooperação terá validade de sete anos, em acordo com o cronograma de construção da Ponte de Salvador, com possibilidade de renovação.

O diálogo político entre China e Brasil, a convergência de normas técnicas e a integração de recursos industriais no setor de infraestrutura de transporte são elos que serão fortalecidos na cooperação. A parceria que dá origem ao Laboratório ainda tem o objetivo de ampliar a articulação entre a iniciativa "Cinturão е Rota" da China - também conhecida como Nova Rota da Seda, é uma grande estratégia de cooperação internacional chinesa - e a Estratégia Nacional de Inovação do Brasil.

Entre as áreas de cooperação, destacam-se: desenvolvimento de tecnologias de construção inteligente, sistemas inteligentes de operação e manutenção, engenharia geotécnica e marinha, tecnologias verdes e de baixo carbono.

Jerônimo se reúne com chineses

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu na quarta-feira, 14, com representantes da China Communications Construction Company (CCCC) e da China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), empresas responsáveis pela construção da Ponte Salvador-Itaparica.

O encontro foi uma das principais agendas da série de compromissos de Jerônimo em sua missão ao país asiático. A expectativa do governador é de conseguir a assinatura dos executivos chineses no contrato que vai dar início às obras do equipamento.

Caso a assinatura de fato ocorra, as primeiras intervenções concretas terão o prazo de um ano para começar e outros cinco para ser entregue. O custo total estimado para a construção da ponte é de aproximadamente R$ 10,3 bilhões, valor acordado entre o governo e o consórcio responsável pela obra em fevereiro de 2025, após mediação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).