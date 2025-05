Futuro da Ponte Salvador-Itaparica é tema de reunião de Jerônimo com empresas chinesas

Jerônimo em reunião com representantes da CCCC - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reúne nesta quarta-feira, 14, com representantes da China Communications Construction Company (CCCC) e da China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), empresas responsáveis pela construção da Ponte Salvador-Itaparica.

O encontro é uma das principais agendas da série de compromissos de Jerônimo em sua missão ao país asiático. A expectativa do governador é de conseguir a assinatura dos executivos chineses no contrato que vai dar início às obras do equipamento.

Caso a assinatura de fato ocorra, as primeiras intervenções concretas terão o prazo de um ano para começar e outros cinco para ser entregue. O custo total estimado para a construção da ponte é de aproximadamente R$ 10,3 bilhões, valor acordado entre o governo e o consórcio responsável pela obra em fevereiro de 2025, após mediação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Novo aporte

O governo Jerônimo Rodrigues deu um novo passo na construção da ponte Salvador-Itaparica, na última sexta-feira, 9. A gestão estadual liberou, em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), R$ 2 milhões para o gerenciamento da obra.

O valor é oriundo da Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia, ligada à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra). O recurso será destinado às empresas responsáveis pela fiscalização da obra, segundo a pasta, em resposta ao Portal A TARDE.

"A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa que o Decreto Financeiro publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (09) refere-se a uma dotação orçamentária sobre o gerenciamento do projeto de implantação da Ponte Salvador-Itaparica com o valor destinado às empresas contratadas para fazer a supervisão e fiscalização da obra no âmbito de engenharia e da parte ambiental", respondeu a Seinfra.