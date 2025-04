Ponte Salvador-Itaparica: sondagem para construção é finalizada

Sondagem para a construção da Ponte Salvador-Itaparica na Baía de Todos-os-Santos (BTS) - Foto: Divulgação | Kiko Silva

A etapa de sondagem para a construção da Ponte Salvador-Itaparica na Baía de Todos-os-Santos (BTS) foi finalizada nesta semana após 12 meses de trabalhos. Os resultados da sondagem foram apresentados, nesta sexta-feira (4), pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), e pela Concessionária Ponte Salvador-Ilha de Itaparica à comunidade acadêmica especializada.

A investigação do solo é a primeira do Brasil a chegar a 200 metros de profundidade para coletar material intacto, permitindo definir com precisão as fundações da estrutura. Com a conclusão desta etapa, o próximo passo será a finalização do projeto de fundações da ponte pela Concessionária e a mobilização dos canteiros de obras.

Como foi a sondagem

Iniciada em terra no município de Vera Cruz, a sondagem prosseguiu para as águas rasas, com até 10 metros de profundidade, e culminou nas águas profundas, no canal central, com 67 metros de lâmina d'água.

No total, foram realizados 105 furos ao longo do traçado da ponte, com o material extraído em alguns pontos com profundidade de 200 metros. Inédita no país, a sondagem chegou ao equivalente a duas vezes e meia a altura do Elevador Lacerda para a coleta de amostras do solo em águas marinhas. As amostras foram analisadas em laboratório de tecnologia avançada instalado no canteiro de apoio.

No sentido Ilha de Itaparica-Salvador, foram encontrados dois quilômetros de material mais jovem, com uma fina camada de solo sedimentar e, logo em seguida, um material rochoso de boa qualidade.

Sondagem para a construção da Ponte Salvador-Itaparica na Baía de Todos-os-Santos (BTS) | Foto: Divulgação | Kiko Silva

Nos quilômetros seguintes há um comportamento diferente, com uma camada longa de material sedimentar e depois um material rochoso de baixa resistência intercalado com finas camadas de material resistente. Isso se deve à movimentação do mar e à idade geológica da BTS (66 milhões de anos no trecho próximo à Ilha de Itaparica e 241 milhões de anos no trecho próximo a Salvador)

Segundo Claudio Villas Boas, CEO da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, para isso foram utilizados equipamentos que preservassem a qualidade das amostras do solo. “Usamos equipamentos que vieram da China, com tecnologias que a gente não tem no Brasil e que possibilitaram uma estabilidade maior no processo de coleta das amostras, sem alteração. Ou seja, garantindo sua qualidade morfológica para que as análises fossem a melhor possível. Com isso, garantimos segurança e um projeto de engenharia preciso para construir a melhor ponte para os baianos”, detalhou.

Sondagem para a construção da Ponte Salvador-Itaparica na Baía de Todos-os-Santos (BTS) | Foto: Divulgação | Kiko Silva

Superintendente de planejamento e logística da Seinfra e coordenador do projeto da Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias, explicou que através da sondagem foi possível obter um retrato detalhado das profundezas da Baía de Todos-os-Santos.

A operação mobilizou uma estrutura com três balsas e uma plataforma de perfuração, além da utilização de um sistema avançado de compensação de ondas, importado da China, garantindo precisão nos resultados mesmo em condições climáticas adversas. O projeto também impulsionou a economia local, com a contratação de mais de 20 empresas baianas, geração de 300 empregos diretos e um investimento total de R$ 200 milhões.

Apresentação dos resultados da sondagem | Foto: Matheus Landim/GOVBA

“A ponte vai ter um impacto gigantesco para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador como um todo, do Recôncavo, do Baixo Sul. E isso na atividade do turismo, no comércio, no setor imobiliário, de logística, que também é um setor muito importante para o Estado”, destacou Mateus.

Ponte Salvador-Itaparica

O Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica será um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de toda a Bahia, com geração de sete mil empregos. Serão contemplados 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios.

O investimento vai fomentar o desenvolvimento econômico a partir da atração de novos empreendimentos em áreas como logística, indústria, comércio, serviços e mercado imobiliário. O novo sistema também impulsionará, de maneira sustentável, o turismo na Bahia e vai reduzir distâncias entre Salvador e zonas turísticas do estado, como o Sul e Baixo Sul, em mais de 100 km.

Além da ponte com 12.4 km sobre o mar, a maior da América Latina, conforme análises apresentadas pela Concessionária, serão construídos novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz. O empreendimento é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês.