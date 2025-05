Jerônimo parte para missão oficial na China

Governador fala sobre ida para a China - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) embarca para a China, neste sábado, 10, onde participa de uma série de agendas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jerônimo, que integra a comitiva brasileira no país asiático, terá reuniões com o governo e empresário chineses, na tentativa de garantir mais investimentos para a Bahia. O gestor, que deve retornar ao Brasil no próximo sábado, 17, falou sobre a parceria com a China.

"Estou seguindo para a China, ao lado do presidente Lula e dos ministros, com boas expectativas para que possamos trazer ainda mais investimentos", pontuou Jerônimo.

Ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo Rodrigues ainda falou sobre os interesses do estado com os chineses, e citou as obras da ponte Salvador-Itaparica.

"O estado tem projetos importantes em parceria com os chineses, como a ponte Salvador-Itaparica, a fábrica da BYD, em Camaçari, além das relações importantes com empresas da área de energias renováveis", afirmou o governador.